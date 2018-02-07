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Движение на трассе М-4 "Дон" восстановлено

В стране
7 февраля, 1:21 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 7, февраля. /ТАСС

Ранее на проезжую часть упали провода

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 февраля. /ТАСС/. Движение транспорта в сторону нового аэропорта Ростова-на-Дону Платов на трассе М-4 "Дон" восстановлено после инцидента с упавшими на проезжую часть проводами. Об этом ТАСС сообщил в среду оперативный дежурный Главного управления МЧС России по Ростовской области.

"Да, все расчистили, пробок нет", - пояснил собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе Главного управления МВД России по Ростовской области ТАСС сообщили, что движение транспорта на трассе около поселка Рассвет в сторону Платова было парализовано после того, как на проезжую часть упали провода. Пробка начиналась на выезде из Ростова-на-Дону.

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