Восстановлено отопление в большей части дома, пострадавшего от пожара в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 7 февраля. /ТАСС/. Бригада специалистов восстановила большую часть системы теплоснабжения поврежденного пожаром многоквартирного дома в городе Артем, Приморского края. Об этом ТАСС рассказали в среду в управлении информации Артема.

Ранее сообщалось, что из загоревшегося во вторник ночью дома спасатели эвакуировали около 45 жильцов, еще несколько человек самостоятельно покинули здание. Площадь пожара достигала 500 кв. м, пострадавших нет. После тушения в четырех подъездах дома (около 200 жильцов) были отключены электро- и водоснабжение, нарушена подача тепла. Утром в среду в Артеме температура воздуха составляет около 17 градусов мороза.

К вечеру вторника "восстановили теплоснабжение в большей части поврежденных подъездов, без тепла остались только два "стояка" первого подъезда, работы продолжаются", рассказали в управлении.

Там напомнили, что муниципальному учреждению по делам ГО и ЧС поручено обеспечить расселение жильцов, если это потребуется, в пункт временного расселения в местном спорткомплексе, при необходимости власти задействуют муниципальный жилой фонд. Также специалистам поручено организовать полное обследование здания на предмет сохранности конструкции и безопасности. Управлению МВД города поручено обеспечить дежурство по охране общественного порядка.