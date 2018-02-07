Энергетики Приморья из-за холода и ветра перешли в режим повышенной готовности

ВЛАДИВОСТОК, 7 февраля. /ТАСС/. Энергетики в Приморье перешли в режим повышенной готовности из-за морозов и сильного ветра, которые уже стали причиной многочисленных аварийных отключений. Об этом сообщает в среду пресс-служба администрации края.

"За прошедшие сутки в крае произошло восемь аварийных отключений электричества в шести муниципалитетах, время устранения технологических сбоев составило от 20 минут до двух часов", - говорится в сообщении.

Сбои происходят из-за обрывов и перехлестов проводов, а также из-за попадания на высоковольтные линии посторонних предметов, например, строительного мусора. Так, в ночь с 5 на 6 февраля в жилых домах в районе улицы Толстого во Владивостоке кабель связи сорвался с креплений и попал на высоковольтную линию, из-за чего некоторые жители Ленинского района остались без света. Энергетики проводят собственное расследование.

"Первичный осмотр места происшествия дает основание предполагать, что крепление кабеля в зоне пересечения с ЛЭП было выполнено с нарушением технических требований, что в ветреную погоду привело к его повреждению и обрыву", - отмечается в сообщении.

По данным синоптиков, в среду в Приморье умеренный, а на побережье - сильный северо-западный и западный ветер, температура воздуха колеблется от -2 до -15 градусов. Из-за ветра и высокой влажности холод ощущается сильнее.