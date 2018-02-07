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В Иркутске откроют первый в регионе медпункт для бездомных

В стране
7 февраля, 5:23 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 7, февраля. /ТАСС

Предполагается, что он начнет работу летом 2018 года

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ИРКУТСК, 7 февраля. /ТАСС/. Первый в регионе пункт медицинской помощи людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и лицам без определенного места жительства откроют в Иркутске на базе одной из поликлиник летом этого года, сообщила в среду ТАСС замминистра здравоохранения Иркутской области Галина Синькова.

Проект будет реализован в качестве пилотного совместно с иркутской епархией Русской православной церкви.

"Специалисты Минздрава вместе с представителями иркутской епархии осмотрели ряд помещений, находящихся в оперативном управлении министерства, но нашими медицинскими учреждениями не востребованы. Остановились на помещении филиала поликлиники №8 в микрорайоне Жилкино. Представили епархии в ближайшее время направят обращение в правительство региона с просьбой передать им это помещения для оказания социальной помощи бездомным", - сказала она.

По словам Синьковой, предполагается, что медпункт для бездомных будет обустроен и примет первых пациентов к середине текущего года. На начальном этапе организации медпункта речь идет об оказании в нем доврачебной медпомощи: там будут работать фельдшер и медсестра.

"В последствии будет рассмотрена возможность тиражирования этого опыта", - сказала замминистра.

По данным пресс-службы министерства, в декабре 2017 года иркутским властям поступило письмо из Минздрава РФ об организации в стране медпунктов помощи людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и лицам без определенного места жительства. В качестве пилотного были выбраны три региона: Иркутская область, Хабаровский край, Республика Чувашия.

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