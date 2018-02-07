Почти 10% населения Кабардино-Балкарии сдавали нормативы ГТО за три года

НАЛЬЧИК, 7 февраля. /ТАСС/. Число вовлеченных к выполнению нормативов физкультурно-оздоровительного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Кабардино-Балкарии (КБР) за три года достигло 9% от общей численности населения, сообщил в среду ТАСС замминистра спорта республики Аслан Анаев.

"С момента начала внедрения комплекса ГТО в Кабардино-Балкарии к числу его участников присоединилось 65 тыс. 816 жителей республики, что составляет 8,7% от общего числа населения. Успешно нормативы выполнил 21 тыс. 721 человек, большая часть из них - студенты и школьники. Это очень хороший показатель, по сравнению с [другими] регионами России", - сказал Анаев, отметив, что по результатам работы по внедрению комплекса КБР вошла в десятку лучших регионов страны, опередив все субъекты Северо-Кавказского федерального округа.

По словам Анаева, в Кабардино-Балкарии для внедрения комплекса созданы 13 муниципальных центров тестирования ГТО и один республиканский на базе Специализированной школы олимпийского резерва № 1, а в 2016 году заработали два центра тестирования ГТО, созданные на базе двух ведущих государственных вузов. Специальное обучение прошли 172 судьи. В дальнейшем власти намерены довести количество успешно сдавших нормы ГТО до 40%.

Решение о возрождении разработанного в СССР комплекса ГТО было принято в 2014 году. Он предусматривает подготовку к выполнению и выполнение людьми разного возраста установленных нормативов различной трудности. В октябре 2015 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о возрождении ГТО.