Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 56.95
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Почти 10% населения Кабардино-Балкарии сдавали нормативы ГТО за три года

В стране
7 февраля, 16:55 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 7, февраля. /ТАСС

По словам замминистра спорта Республики Кабардино-Балкария Аслана Анаева, в дальнейшем власти намерены довести количество успешно сдавших нормы ГТО до 40%..

Поделиться
Материал из 1 страницы

НАЛЬЧИК, 7 февраля. /ТАСС/. Число вовлеченных к выполнению нормативов физкультурно-оздоровительного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Кабардино-Балкарии (КБР) за три года достигло 9% от общей численности населения, сообщил в среду ТАСС замминистра спорта республики Аслан Анаев.

"С момента начала внедрения комплекса ГТО в Кабардино-Балкарии к числу его участников присоединилось 65 тыс. 816 жителей республики, что составляет 8,7% от общего числа населения. Успешно нормативы выполнил 21 тыс. 721 человек, большая часть из них - студенты и школьники. Это очень хороший показатель, по сравнению с [другими] регионами России", - сказал Анаев, отметив, что по результатам работы по внедрению комплекса КБР вошла в десятку лучших регионов страны, опередив все субъекты Северо-Кавказского федерального округа.

По словам Анаева, в Кабардино-Балкарии для внедрения комплекса созданы 13 муниципальных центров тестирования ГТО и один республиканский на базе Специализированной школы олимпийского резерва № 1, а в 2016 году заработали два центра тестирования ГТО, созданные на базе двух ведущих государственных вузов. Специальное обучение прошли 172 судьи. В дальнейшем власти намерены довести количество успешно сдавших нормы ГТО до 40%.

Решение о возрождении разработанного в СССР комплекса ГТО было принято в 2014 году. Он предусматривает подготовку к выполнению и выполнение людьми разного возраста установленных нормативов различной трудности. В октябре 2015 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о возрождении ГТО.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Кабардино-Балкария
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Москвич убил сотрудника автомойки за отказ мыть его BMW
2
Источник: замминистра здравоохранения Татарстана Шишмарева найдена мертвой у себя дома
3
Почему мир в восторге от запуска ракеты Илона Маска
4
В список желающих вернуться в Россию из Великобритании бизнесменов вошли 16 человек
5
Источник: выемка документов проходит в ряде министерств Дагестана
6
Полпред губернатора Ставропольского края найден мертвым
7
В Росгвардии опровергли сообщения о смене экипажей ДПС из-за задержаний в Дагестане
Темы дня
Новости партнеров
Реклама