Аэропорт Набережных Челнов в 2018 году увеличит пассажиропоток на 7,3%

ТАСС, 7 февраля. Международный аэропорт Бегишево (Набережные Челны, Татарстан) в 2018 году обслужит 630,75 тыс. человек, увеличив показатель пассажиропотока на 7,3% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в среду в пресс-службе воздушной гавани.

"По итогам 2018 года аэропорт Бегишево планирует добиться увеличения пассажиропотока, как на внутренних, так и на международных направлениях, и достичь показателя в 630,75 тыс. перевезенных пассажиров", - говорится в сообщении.

В 2017 году пассажиропоток аэропорта достиг исторического максимума и составил 587,78 тыс. человек с ростом 54%.

Гавань подвела итоги работы за январь. "За первый месяц 2018 года услугами международного аэропорта Бегишево воспользовалось 48 тыс. 643 пассажира (рост 20%)", - отметили в пресс-службе. Там считают, что рост обеспечен, в частности, благодаря запуску рейса в Нижний Новгород авиакомпании "Оренбуржье", хорошей загрузки рейсов в Москву, которые выполняют четыре авиаперевозчика.

С 6 марта из Бегишево будет открыто сразу два новых направления: авиакомпания "РусЛайн" начнет выполнение рейсов в Екатеринбург и Минеральные Воды. С апреля стартуют прямые перелеты в Анталью и тунисский курорт Монастир, а с мая - в турецкий Даламан.

Аэропорт Бегишево (принадлежит "Камазу") построен в 1971 году, расположен в Тукаевском районе Татарстана на берегу реки Камы в 21 км от Нижнекамска и в 24 км от Набережных Челнов.