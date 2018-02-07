Гжель будет бороться за звание "керамической столицы" России

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Министерство культуры Московской области намерено до конца 2018 года разработать концепцию развития Гжельского промысла на территории региона как туристического объекта. Реализация проекта может сделать подмосковное поселение Гжель "керамической столицей" России, сообщили в среду в пресс-службе министерства культуры региона.

"Концепция развития Гжельского промысла на территории Подмосковья предусматривает комплексное развитие территории как туристического объекта. <…> Тогда Московская область по примеру европейских стран может претендовать на звание "керамической столицы" России", - процитировали в пресс-службе министра культуры Подмосковья Оксану Косареву.

Данные из муниципалитетов для технического задания по созданию документа минкульт области планирует собрать в течение ближайшей недели. Сама концепция будет готова до конца 2018 года, уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Минкульт Подмосковья планирует включить в концепцию единые принципы благоустройства, логистики и создания новых объектов показа, мест размещения и питания. Также документ будет описывать, как развивать музеи, памятники природы и места паломничества.

"Практическая реализация этой концепции сможет привлечь в Подмосковье до 1 млн туристов и экскурсантов", - добавила Косарева. По ее словам, сейчас в среднем в год в "гжельские поселения" приезжают от 12 до 15 тыс. экскурсантов.

"Бренд Гжели сегодня пока сильнее территории, чтобы он эффективно работал на Раменский муниципальный район, необходимо объединить интересы производителей керамической продукции, туриндустрии и заинтересовать инвесторов", - отметили в пресс-службе минкульта области.