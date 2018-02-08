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Проект Банного моста в Орле реализуют после общественного обсуждения

В стране
8 февраля, 0:43 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 8, февраля. /ТАСС

По словам врио губернатора региона Андрея Клычкова, горожане смогут принять участие в интернет-голосовании, также будет проведен экспертный совет с архитекторами

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СОЧИ, 8 февраля. /ТАСС/. Проект строительства Банного моста между Железнодорожным и Заводским районами города, приостановленный осенью 2017 года властями региона, будет реализован после общественного обсуждения. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах всероссийского конкурса "Лидеры России" врио губернатора региона Андрей Клычков.

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"Мы на сегодняшний день поставили задачу вынести на общественное обсуждение не просто проект Банного моста стоимостью почти 350 млн рублей, а именно концепцию центральной части города Орла. Это и центральный парк, и детский парк, и парк культуры и отдыха "Ботаника", и набережная. Если общественность одобрит, проект можно будет реализовывать" - сказал он.

По его словам, жители смогут принять участие в интернет-голосовании, также будет проведен экспертный совет с архитекторами.

"Дискуссия уже идет", - отметил Клычков.

Финал всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" проходит в парке науки и искусства "Сириус" в Сочи с 7 по 11 февраля. Из 300 финалистов по итогам конкурса определят 100 победителей, которые примут участие в программе наставничества и в течение года смогут получать консультации представителей государственных органов власти, топ-менеджеров крупнейших отечественных компаний, руководителей ведущих общественных объединений.

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Персоны
Клычков, Андрей Евгеньевич
Темы
Орловская область
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