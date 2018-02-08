Власти Ставрополя расселили жильцов общежития после частичного обрушения стены

ТАСС, 8 февраля. Десять жителей пятиэтажного общежития в Ставрополе, где произошло частичное обрушения стены, расселены. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города в четверг.

"С 15:00 приняты дополнительные повышенные меры безопасности, для того чтобы ремонт прошел нормально и без последствий. Расселены десять жильцов, проживающих в непосредственной близости от стены, целостность которой частично нарушена. В ускоренном порядке у нас начинается ремонт здания, чтобы избежать дальнейших последствий. Ведутся работы по восстановлению здания", - рассказали в пресс-службе.

По данным регионального управления МЧС, в 14:00 на месте ЧП начал работу оперативный штаб. "Определен подрядчик, который будет осуществлять капитальный ремонт дома. По предварительной информации, отселению подлежат 18 человек, из них двое детей. Отселение будет проводиться по мере возвращения граждан с работы домой", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе произошло обрушение стены пятиэтажного общежития, расположенного по адресу: улица Бруснева, дом 4. После обследования здания установлено, что в районе четвертого этажа частично выпала кирпичная кладка, рушится слой штукатурки, в районе пятого этажа в стене обнаружены трещины шириной более трех сантиметров.

В субботу, 3 февраля, на заседании комиссии по ЧС в мэрии Ставрополя приняли решение о финансировании за счет бюджета ремонтных работ в этом здании. Тогда же решено переселить десять человек из общежития. В краевом управлении по строительному и жилищному надзору сообщали, что здание не было признано аварийным.