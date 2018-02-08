Около 300 человек примут участие в соревнованиях в День зимних видов спорта на Домбае

ЧЕРКЕССК, 8 февраля. /ТАСС/. Около 300 любителей горных лыж и сноуборда примут участие в праздновании Дня зимних видов спорта на курорте Домбай в Карачаево-Черкесии (КЧР), которое состоится 11 февраля. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела физической культуры и спорта минспорта республики Рустам Джатдоев.

"От спортсменов поступило уже 100 заявок. В соревнованиях в рамках Дня зимних видов спорта, который у нас проводится четвертый год, участвуют не только профессионалы, но и любители активного отдыха - жители и гости республики. Всего ожидаем около 300 человек", - сказал Джатдоев.

Он отметил, что соревнования по горным лыжам пройдут в дисциплинах слалом и слалом-гигант, по сноуборду - борд-кросс и слалом. Отдельные старты будут организованы для профессионалов, людей, хорошо владеющих навыками катания и для новичков.

В рамках спортивного мероприятия предусмотрена также развлекательная программа. В частности, запланированы веселые старты на санках, различные конкурсы и викторины, народные гулянья.