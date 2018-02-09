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Кадыров: центр ядерной медицины появится в Чечне

В стране
9 февраля, 0:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС

Планируется, что центр начнет работу к середине 2019 года

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ТАСС, 8 февраля. Центр ядерной медицины появится в Чечне к середине 2019 года. Об этом в четверг сообщил глава региона Рамзан Кадыров на своей странице "ВКонтакте".

"Осуществить проект планируется в течение полутора лет", - написал Кадыров.

Он также отметил, что учреждение будет построено на базе Республиканского онкологического центра, в нем будет проводиться диагностика методами ядерной медицины, которая поможет обнаружить даже небольшие метастазы, а также в лечении целого ряда онкологических заболеваний.

По словам главы региона, новый медицинский центр позволит всем нуждающимся получить высокотехнологичную помощь без дополнительных затрат на переезды и съем жилья.

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