Кадыров: центр ядерной медицины появится в Чечне

ТАСС, 8 февраля. Центр ядерной медицины появится в Чечне к середине 2019 года. Об этом в четверг сообщил глава региона Рамзан Кадыров на своей странице "ВКонтакте".

"Осуществить проект планируется в течение полутора лет", - написал Кадыров.

Он также отметил, что учреждение будет построено на базе Республиканского онкологического центра, в нем будет проводиться диагностика методами ядерной медицины, которая поможет обнаружить даже небольшие метастазы, а также в лечении целого ряда онкологических заболеваний.

По словам главы региона, новый медицинский центр позволит всем нуждающимся получить высокотехнологичную помощь без дополнительных затрат на переезды и съем жилья.