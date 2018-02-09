В Рязанской области осталось расселить 760 дольщиков

ТАСС, 9 февраля. Почти 800 обманутых дольщиков в Рязанской области ожидают получения жилья. Об этом в ходе послания руководителям, депутатам и общественникам области сообщил в пятницу губернатор региона Николай Любимов.

"В течение 2017 года были введены в эксплуатацию 11 проблемных домов, восстановлены права 2,2 тыс. граждан. Сейчас работа продолжается. На начало 2018 года в зоне риска находятся 20 проблемных многоквартирных жилых домов, это почти 760 договоров долевого участия", - сказал он.

Ранее власти региона сообщали о намерении сдать все проблемные объекты в 2019 году. В 2017 году региональное правительство сообщало о том, что срок передачи квартир был нарушен по 2987 договорам долевого участия.