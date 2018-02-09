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В Якутии планируют увеличить поголовье оленей на 46 тыс. за пять лет

В стране
9 февраля, 16:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС

Соответствующие планы вошли в утвержденную концепцию развития оленеводства на пятилетний период

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Власти Якутии планируют увеличить поголовье северных домашних оленей с 154 до 200 тыс. в течение пяти лет, что позволит полностью обеспечить региональную потребность в продуктах оленеводства. Об этом в пятницу ТАСС сообщил руководитель отдела по развитию традиционных отраслей Севера и рыбохозяйственного комплекса регионального комитета по делам Арктики Иннокентий Баланов.

"Мы утвердили концепцию развития оленеводства на пятилетний период, в которой прописаны механизмы государственной поддержки отрасли. Реализация плана позволит, по нашим оценкам, увеличить численность оленей в регионе до 200 тыс. [сейчас - 154 тыс.]", - сказал он, отметив, что в разработке документа принимали участие ученые Якутского НИИ сельского хозяйства, общественные организации коренных малочисленных народов Севера.

По его словам, производство мясной продукции планируется увеличить до 1600 тонн в год. "Это позволит обеспечить региональный спрос на мясную продукцию, прежде всего, в национальных арктических поселениях", - отметил Баланов, добавив, что текущие объемы производства не позволяют развивать экспорт продукции.

"Мы обеспечиваем только 30% от потребности местного населения. Экспорт ориентирован на пантовую продукцию, которая пользуется спросом в КНР и Южной Корее", - добавил он.

Ранее сообщалось, что власти Якутии направят свыше 1 млрд рублей на развитие традиционных отраслей Севера в 2018 году, из них 700 млн руб. - на развитие оленеводства. По данным государственного комитета по делам Арктики, в Якутии оленеводством занимаются 106 хозяйств и родовых общин, в отрасли заняты 1792 человека.

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