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Чеченскую музыку соберут в каталог для защиты авторских прав

В стране
9 февраля, 18:12 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 9, февраля. /ТАСС

По словам директора Центра народного творчества Чеченской Республики, первая часть фонотеки будет состоять из 500 произведений

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ГРОЗНЫЙ, 9 февраля. /ТАСС/. Электронная фонотека музыкальных произведений чеченского народа будет создана в 2018 году, главной целью проекта станет защита авторских прав. Об этом в пятницу сообщил ТАСС директор Центра народного творчества Чеченской Республики Рамзан Даудов.

"Иногда спорят, какому народу принадлежит блюдо, например, армянской кухне или азербайджанской. Так же и в музыке нередко происходит путаница, права авторов часто ущемляются... Кроме того, в годы войны мы потеряли нашу фонотеку, телефильмы, архивы... Теперь мы все воссоздаем, для нас это очень важно", - сказал собеседник агентства.

По его словам, первая часть фонотеки будет состоять из 500 произведений, которые планируется собрать в течение 2018 года. Проект будет воплощен в виде электронного каталога, а также издан в бумажном варианте с диском. В каталог войдут фольклорные произведения, инструментальная и маршевая музыка, эстрадные произведения.

"Каталог будет пополняться каждый год новыми песням, возможно, он будет состоять из десяти томов. Там будет указано название произведения, авторы музыки и слов, первые его исполнители и ноты, будет ссылка на скачивание произведения. Словом, у каждой композиции будет свой паспорт, далее этот каталог мы нотариально зарегистрируем… Мы имеем право защитить свою музыкальную культуру от посягательств", - сказал Даудов.

Фонотекой смогут пользоваться государственные учреждения, телеканалы и радиостанции Чечни, отметил директор Центра народного творчества Чечни.

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