Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 58.17
€ 71.39
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Вологодской области обещают в кратчайшие сроки погасить долги "Стройиндустрии"

В стране
9 февраля, 19:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС

Компания "Стройиндустрия" не достроила три многоквартирных дома в Вологде, где в жилье вложились порядка 350 вологжан

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 9 февраля. Правительство Вологодской области примет меры, чтобы вопрос с выплатой более чем 100 млн рублей долга по зарплате сотрудникам стройкомпании "Стройиндустрия" был решен в кратчайшие сроки. После этого власти смогут решить вопрос обманутых дольщиков "Стройиндустрии", которых насчитывается более 300 человек, сообщили в пятницу в пресс-службе областного правительства.

"Чтобы дольщики "Стройиндустрии" вошли в реестр обманутых, необходимо, чтобы прошел определенный срок с момента остановки строительства. Но даже по истечении этого времени мы не сможем приступить к решению вопроса по достройке домов, пока не будут погашены требования по зарплате. Необходимо очень быстро решить вопросы, связанные с ревизией активов компании, в оперативном порядке провести необходимые конкурсные процедуры по продаже этих активов, чтобы погасить задолженность по зарплате", - процитировала пресс-служба заместителя губернатора Виталия Тушинова, который курирует решение вопросов обманутых дольщиков и погашения долгов по зарплате.

Компания "Стройиндустрия" не достроила три многоквартирных дома в Вологде, где в жилье вложились порядка 350 вологжан, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Задолженность "Стройиндустрии" составляет более половины задолженности по зарплате в регионе, она оценивается в 193 млн рублей, 98,5% суммы приходится на предприятия-банкроты. На 1 января 2018 года задолженность составила 195,5 млн рублей почти перед 3 тыс. работников в 29 организациях. Ситуация остается напряженной, констатировал на заседании в четверг губернатор области Олег Кувшинников, потребовав от компаний заплатить по счетам и дав поручения принять меры. Муниципальным властям поручено активнее работать с предпринимателями, а ответственным службам - немедленно реагировать на звонки, поступающие на телефон "горячей линии" в правительстве области по вопросам долгов: (8172) 23-02-25.

По данным областной прокуратуры, проблемой региона остается "серая" зарплата. В 2017 году за выплаты "в конвертах" были оштрафованы 23 организации. За последние два года в регионе легализованы более 110 тыс. работников, но еще столько же до сих пор работают "в тени", оценивают в прокуратуре.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Вологодская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Узнайте, где кандидаты берут деньги на избирательную кампанию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российская керлингистка Брызгалова рассказала, что ее держали на допинг-контроле 1,5 часа
2
Тренер керлингистов признался, что нервничал в игре против южнокорейцев больше обычного
3
Какие шутки Сергея Лаврова вошли в историю российской дипломатии
4
В ДНР заявили о задержании причастных к убийству Гиви
5
Пентагон считает размещение в Калининградской области "Искандеров" дестабилизирующим шагом
6
Олимпиада-2018 стартовала не безукоризненно
7
Илья Авербух оценил шансы российских фигуристов на Олимпиаде-2018
Темы дня
Новости партнеров
Реклама