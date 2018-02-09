Власти Вологодской области обещают в кратчайшие сроки погасить долги "Стройиндустрии"

ТАСС, 9 февраля. Правительство Вологодской области примет меры, чтобы вопрос с выплатой более чем 100 млн рублей долга по зарплате сотрудникам стройкомпании "Стройиндустрия" был решен в кратчайшие сроки. После этого власти смогут решить вопрос обманутых дольщиков "Стройиндустрии", которых насчитывается более 300 человек, сообщили в пятницу в пресс-службе областного правительства.

"Чтобы дольщики "Стройиндустрии" вошли в реестр обманутых, необходимо, чтобы прошел определенный срок с момента остановки строительства. Но даже по истечении этого времени мы не сможем приступить к решению вопроса по достройке домов, пока не будут погашены требования по зарплате. Необходимо очень быстро решить вопросы, связанные с ревизией активов компании, в оперативном порядке провести необходимые конкурсные процедуры по продаже этих активов, чтобы погасить задолженность по зарплате", - процитировала пресс-служба заместителя губернатора Виталия Тушинова, который курирует решение вопросов обманутых дольщиков и погашения долгов по зарплате.

Компания "Стройиндустрия" не достроила три многоквартирных дома в Вологде, где в жилье вложились порядка 350 вологжан, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Задолженность "Стройиндустрии" составляет более половины задолженности по зарплате в регионе, она оценивается в 193 млн рублей, 98,5% суммы приходится на предприятия-банкроты. На 1 января 2018 года задолженность составила 195,5 млн рублей почти перед 3 тыс. работников в 29 организациях. Ситуация остается напряженной, констатировал на заседании в четверг губернатор области Олег Кувшинников, потребовав от компаний заплатить по счетам и дав поручения принять меры. Муниципальным властям поручено активнее работать с предпринимателями, а ответственным службам - немедленно реагировать на звонки, поступающие на телефон "горячей линии" в правительстве области по вопросам долгов: (8172) 23-02-25.

По данным областной прокуратуры, проблемой региона остается "серая" зарплата. В 2017 году за выплаты "в конвертах" были оштрафованы 23 организации. За последние два года в регионе легализованы более 110 тыс. работников, но еще столько же до сих пор работают "в тени", оценивают в прокуратуре.