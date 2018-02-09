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Переводчики в Петербурге выпустили онлайн-энциклопедию для унификации городских топонимов

В стране
9 февраля, 20:30 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 9, февраля. /ТАСС

Копия первой топонимической энциклопедии передана в фонд Президентской библиотеки, что позволит обеспечить к ней максимально широкий доступ

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Петербургские переводчики представили в пятницу в Президентской библиотеке топонимическую онлайн-энциклопедию, которая поможет унифицировать написание названий городских объектов на иностранных языках.

"Англо-русская топонимическая онлайн-энциклопедия "Санкт-Петербург" содержит написанные на латинице названия всех объектов городской среды Санкт-Петербурга: вокзалов, памятников, почтовых отделений, школ и других. Эти названия можно использовать на городских указателях, схемах транспорта, в путеводителях и справочниках для туристов", - сообщили в пресс-службе Президентской библиотеки.

Как рассказал ТАСС заместитель гендиректора Президентской библиотеки Валентин Сидорин, "это мультимедийный проект, связанный с переводом топонимов в городах-участниках чемпионата мира по футболу 2018 года". "Сегодня даже в таких крупных городах как Санкт-Петербург, Москва зачастую переводы неточные, и они не унифицированные. В Петербурге 4 комитета занималось переводом названий - комитет по печати, который отвечает за таблички на домах, комитет по транспорту, который занимается остановками и их названиями, комитет по туризму и комитет по культуре. Возникает вопрос межведомственного взаимодействия, дублирования, и речь идет о том, чтобы создать единую технологию, единый стандарт для этой работы", - отметил Сидорин.

Копия первой топонимической энциклопедии передана в фонд Президентской библиотеки, что позволит обеспечить к ней максимально широкий доступ, сообщили представители библиотеки. По словам Сидорина, словарь будет опубликован на сайтах библиотеки, чемпионата мира по футболу и союза переводчиков.

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