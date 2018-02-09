Более 300 российских студентов на форуме в Домбае учат кавказские танцы и языки

ЧЕРКЕССК, 9 февраля. /ТАСС/. Мастер-классы, дегустация национальных блюд, уроки кавказских танцев и карачаевского языка прошли в пятницу в рамках студенческого форума на горнолыжном курорте Домбай в день знакомства с культурой и традициями народов Карачаево-Черкесии (КЧР). Всего на форум собрались более 300 студентов пяти городов России, передает корреспондент ТАСС.

Форум проводится 5-10 февраля при поддержке министерства туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесии в рамках программы федерального университета (УрФУ, Екатеринбург) "Русско-Кавказская волна" и проекта Katadze по вовлечению студентов в активный образ жизни.

В вихре танца

Мастер-класс по национальным танцам провели для студентов артисты одного из известных хореографических коллективов Северного Кавказа - государственного ансамбля Карачаево-Черкесии "Эльбрус". Ребятам показали абазинский танец "Кошара", парный карачаевский танец "Абезек", черкесскую "Кафу" и лезгинку, ставшую своего рода визитной карточкой культуры всех народов Кавказа. Занятия проходили в гостинице "Домбай".

"Получила столько положительных эмоций от лезгинки и других танцев, словами не передать. Некоторые танцевальные па было сложно выполнить, а особенно изящные элементы руками", - поделилась впечатлениями с ТАСС студентка Уральского федерального университета Татьяна Селезнева.

Девушка впервые приехала на Северный Кавказ, но планирует снова посетить регион в следующем году.

Артист ансамбля "Эльбрус" Самат Тамбиев отметил, что разновидностей лезгинки много.

"Очень приятно, что участники форума проявили такой интерес к мастер-классу. У многих неплохо получается, мы сегодня разучивали самые простые движения, у ребят хороший потенциал", - подчеркнул он.

Заговорить на карачаевском

В пятый день форума студенты дегустировали кавказские блюда, постигали азы карачаевского языка - одного из пяти государственных языков Карачаево-Черкесии. Многим ребятам он показался достаточно сложным. В их числе и Полина Смирных из Челябинска, которая помимо родного русского, владеет английским и итальянским языками.

"Мне язык показался очень сложным. В вузах же обычно изучаем английский, французский, итальянский, а это что-то иное, совсем другая языковая группа. Некоторые слова даже прочитать трудно, а произнести кажется невозможно. Здорово было бы его выучить, но я сегодня только слово "ким" (кто - в переводе с карачаевского) смогла запомнить", - сказала она.

Иного мнения придерживается Андрей Кордосов из Екатеринбурга. "Языки в принципе сложно учить, но так как есть сходство с русским языком, думаю, особых трудностей в изучении карачаевского не должно быть", - отметил он.

Семинары в студенческой Мекке

В рамках молодежного форума на Домбае прошли интеллектуальные баттлы, мастер-классы и лекции, спортивные и развлекательные мероприятия. Провели их спикеры из Москвы и Екатеринбурга, представители благотворительных фондов и бизнес-сообществ. Прошел также вечер вдохновляющих историй в формате TEDx. Перед студентами выступили пять спикеров, чьи истории успеха способны мотивировать на новые достижения. В их числе были бизнесмен из Канады Хуан Карлос, который рассказал про современные тенденции в мировой экономике, известный телеведущий из Екатеринбурга Евгений Захаров. Состоялись также встречи с министром туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесии Анзором Эркеновым, фотографом Ренатом Урусовым.

"Еще в советское время Домбай создавался как молодежный международный центр горнолыжного туризма, и сегодня мы бы хотим возродить те старые традиции и сделать наш курорт студенческой Меккой в горнолыжном спорте", - сказал студентам Эркенов. Он предложил в будущем проводить совместные форумы с молодежью Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).

География расширится

Организаторы форума намерены расширять географию участников. В этом году, помимо Уральского федерального университета, в нем принимают участие представители Балтийского федерального университета, вузов Москвы, Томска и Челябинска.

"Есть планы провести в Карачаево-Черкесии масштабный зимний фестиваль с участием более 1 тыс. студентов, думаю с этой задачей справимся, если власти республики также будут нас поддерживать и впредь", - поделился планами председатель Союза студентов, заместитель первого проректора УрФУ Аслан Кагиев.