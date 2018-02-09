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Ингушетия прорабатывает логистику поставки питьевой воды в Катар

В стране
9 февраля, 23:58 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 9, февраля. /ТАСС

Катар испытывает дефицит пресной воды, почти все потребности в ней покрываются за счет опреснения морской воды в промышленных масштабах

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Ингушетия прорабатывает логистику поставок питьевой воды в Катар, сообщил ТАСС в пятницу глава республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, находящийся в рабочей поездке в Санкт-Петербурге.

"У нас есть ряд вариантов, в том числе они берут долевое участие уже с тем бизнесом, который у нас есть или же с нуля создают свой бизнес", - сказал он.

Евкуров отметил, что возможны поставки воздушным, морским, а также наземным путями. "Авиатранспортом. У Катара хорошие отношения с Ираном, потому можно морем через Новороссийский порт или <...> через Махачкалинский или Астраханский. А можно "на колесах" (наземным путем - прим. ТАСС) через Азербайджан, Иран", - пояснил он.

Глава республики также отметил, что в ходе визита в Катар было обговорено инвестирование в создание международного терминала аэропорта в Магасе. "Эмир Катара дал поручение по созданию рабочей группы. Рабочая группа будет создана, тогда будет принято решение. Пока предварительно один из инвесторов дал добро на то, чтобы инвестировать в строительство терминала", - рассказал Евкуров.

Ранее сообщалось, что Ингушетия готова в течение пяти лет полностью обеспечить Катар питьевой водой. Делегация Ингушетии во главе с Юнус-Беком Евкуровым находилась в столице Катара Дохе с 5 по 8 февраля. В рамках поездки прошла большая программа мероприятий в сфере экономики и культуры, в том числе презентация инвестиционного потенциала республики.

Катар испытывает дефицит пресной воды, почти все потребности в ней покрываются за счет опреснения морской воды в промышленных масштабах. Последние годы проблема отсутствия питьевой воды осложняется стремительным ростом населения, что, в свою очередь, требует увеличения имеющихся в стране продовольственных ресурсов.

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