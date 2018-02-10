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Нового подрядчика перинатального центра в Норильске определят в марте

В стране
10 февраля, 6:21 UTC+3 НОРИЛЬСК НОРИЛЬСК 10, февраля. /ТАСС

Стоимость центра оценивается в 4 млрд рублей

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НОРИЛЬСК, 10 февраля. /ТАСС/. Новую подрядную организацию для строительства перинатального центра в Норильске, сроки работ на котором были сорваны прежним подрядчиком, определят в марте. Об этом в субботу сообщила пресс-служба правительства Красноярского края.

В начале февраля этого года власти в одностороннем порядке расторгли контракт с генеральным подрядчиком АО "Инженерный центр ЕЭС". По информации правительства, основная причина - срыв сроков строительства медицинского объекта.

"Стартовали конкурсные процедуры по выбору новой подрядной организации, которая завершит возведение перинатального центра. Победителя определят в середине марта", - сообщили в пресс-службе.

Сейчас на объекте трудятся субподрядные организации в рамках действующих контрактов на отдельные виды работ, что позволяет сохранить темп строительства. На площадке задействованы 330 человек, организована работа во вторую смену. К марту количество строителей будет увеличено до 800 человек.

"Никакой катастрофы в Норильске с точки зрения оказания медицинской помощи женщинам и детям на данный момент нет. Роддом работает в штатном режиме, там трудятся профессиональные врачи, которые круглосуточно оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Поэтому сейчас у нас есть возможность и условия для того, чтобы качественно выполнить работы по строительству перинатального центра и ввести его в эксплуатацию. Мы рассчитываем, что уже в сентябре в перинатальном центре на свет появятся первые малыши", - процитировали в пресс-службе слова врио губернатора края Александра Усса.

Перинатальный центр строится с 2015 года и должен был быть сдан в конце 2017 года, однако в ноябре в краевом правительстве сообщили, что ввод переносится на 2018 год. Его стоимость составит более 4 млрд рублей.

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