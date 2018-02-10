СК начал проверку по факту нарушения теплоснабжения в домах 3,2 тыс. жителей Твери

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Следственные органы начали проверку в связи с коммунальной аварией в Заволжском районе Твери, где без теплоснабжения и горячей воды осталось более 3,2 тыс. жителей. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Валерия Павлова.

"Организовано проведение доследственной проверки. Следователям предстоит выяснить причины аварии и соответствие нормативам действий коммунальных служб", - сказала Павлова.

Как сообщалось, из-за порывов на двух участках магистрального трубопровода в районе дома 10/2 по проезду Карпинского в ночь на 10 февраля без отопления и горячего водоснабжения остались более 30 многоквартирных домов, где проживает около 3,2 тыс. человек. Температура воздуха в городе держится на уровне минус 5 градусов, для предотвращения размораживания внутридомовых систем отопления коммунальные службы полностью слили из них воду.

Администрация района оповестила об аварийной ситуации все управляющие компании, которые обслуживают отрезанные от отопления дома. Восстановительные работы на теплотрассе специалисты ЖКХ планируют завершить после 18:00.