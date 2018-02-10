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В Дагестане скрыли 70 преступлений для улучшения статистики

В стране
10 февраля, 15:45 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 10, февраля. /ТАСС

Среди них два убийства и три преступления террористического характера

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МАХАЧКАЛА, 10 февраля. /ТАСС/. Комиссия Генпрокуратуры России выявила 70 незарегистрированных преступлений в Дагестане, в том числе три - террористического характера, намеренно скрытых для улучшения показателей, сообщил в субботу на совещании в Махачкале заместитель Генпрокурора РФ Иван Сыдорук.

"Комиссией поставлен вопрос о регистрации 70 скрытых преступлений, среди которых - два убийства и три преступления террористического характера, - сказал Сыдорук. - Если посмотреть на цифры официальной статистики, то в республике отмечена тенденция снижения количества зарегистрированных преступлений. Однако это не отражает истинного положения дел. Факты манипулирования статистикой с целью улучшения показателей работы все еще многочисленны. Для повышения раскрываемости в первую очередь регистрируются очевидные преступления, остальные любым путем пытаются скрыть".

Также, по его словам, в республике выявлены массовые факты незаконных отказов в возбуждении уголовных дел. "При попустительстве руководства следственных органов и органов дознания массовый характер приобрели факты вынесения незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. Комиссией поставлен вопрос об отмене 199 таких постановлений. По результатам дополнительной проверки уже возбуждено 56 уголовных дел", - отметил заместитель Генпрокурора.

Ранее сообщалось, что в общей сложности, по результатам работы комиссии в республике выявлено 2,431 тыс. нарушений закона, возбуждено 71 уголовное дело и 433 дел об административных правонарушениях.

В конце января в Дагестан прибыла комиссия для проверки состояния законности в республике. Ранее сообщалось о прибытии в республику в середине января спецгруппы Генпрокуратуры РФ в составе 38 прокуроров под руководством заместителя генерального прокурора Ивана Сыдорука для проверки деятельности органов власти.

5 февраля врио главы Дагестана отправил в отставку правительство республики после задержания врио премьер-министра региона Абдусамада Гамидова и двух его заместителей. Следствие обвиняет их и бывшего министра образования Шахабаса Шахова в хищении средств из бюджета республики для реализации социальных программ, сумма ущерба оценивается в 95 млн рублей. Ранее были арестованы мэр Махачкалы Муса Мусаев и главный архитектор города Магомедрасул Гитинов. Их обвиняют в превышении полномочий.

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