Новый прокурор Дагестана пообещал, что у всех инвалидов ведомство примет жалобы на дому

МАХАЧКАЛА, 10 февраля. /ТАСС/. Сотрудники прокуратуры посетят всех инвалидов Республики Дагестан на дому, чтобы принять у них жалобы. С каждой проблемой ведомство будет разбираться индивидуально, сказал новый прокурор республики Денис Попов на первом приеме граждан, проведенном после его представления в субботу.

"Я с понедельника плотно займусь этим вопросом, издам распоряжение, мы ко всем инвалидам выедем домой, и заявления будем брать дома у вас, чтобы вы не мучились - многие, я так понимаю, без колясок находятся. <…> В каждом районе, в каждом городе есть списки инвалидов, тем более инвалидов первой группы. К маломобильным будем домой приезжать ко всем - все списки поднимем, не только по Махачкале", - сказал Попов.

В субботу генпрокурор России Юрий Чайка, который прибыл в Дагестан с рабочей поездкой, посоветовал сотрудникам прокуратуры уделять особое внимание социально незащищенным категориям граждан, в том числе инвалидам, и взять под личную ответственность их защиту. Он также поручил прокурору "в кратчайшие сроки провести личный прием граждан с ограниченными возможностями, которые столкнулись с трудностями при получении компенсационных выплат", так как их предыдущие обращения в ведомство остались без ответа.

Прежний прокурор Дагестана Рамазан Шахнавазов, возглавивший прокуратуру региона 24 апреля 2013 года, ушел в отставку. 1 февраля Народное собрание (парламент) Дагестана поддержало кандидатуру Попова на должность прокурора республики.