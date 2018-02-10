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Удмуртия отметила Всемирный день пельменя

В стране
10 февраля, 18:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, февраля. /ТАСС

В ресторанах и кафе Ижевска в рамках фестиваля были организованы пельменные мастерские

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ТАСС, 10 февраля.  "Пельменный двор" развернулся в субботу на центральной площади Ижевска, где можно было не только отведать пельменей, но и заняться спортом.

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"Помимо массового поедания "хлебных ушек", участники фестиваля принимали активное участие в спортивных играх: метании стилизованных под пельмень мячей в кастрюли без дна, поднятии 16-килограммового мешка с "пельменями". С фестиваля можно было отправить памятную открытку с штемпелем праздника в любую точку мира", - сообщила пресс- служба правительства Удмуртии.

Субботний день стал завершающим в десятидневном фестивале "Всемирный день пельменя", который был посвящен самому вкусному бренду Удмуртской Республики и ежегодно проводится в столице региона Ижевске с 2015 года.

Все эти дни в ресторанах и кафе Ижевска в рамках фестиваля были организованы пельменные мастерские, где для всех желающих проводились бесплатные мастер-классы по лепке пельменей и приготовлению пельменных блюд. В пельменных мастерских обучали искусству гастрономической фотографии - как красиво сфотографировать пельмень, проводились консультации по здоровой пельменной диете, эрудиты состязались в ответах на вопросы по традициям пельменелепия и интересным фактам, связанным с пельменями.

Бренд "Удмуртия - родина пельменей" активно развивается в республике последние годы. Пельмени являются национальным удмуртским блюдом, его название образовано из удмуртских слов "пель" - ухо и "нянь" - хлеб, то есть, "хлебное ушко".

В 2004 году в Удмуртии был открыт памятник пельменю - он выполнен в виде трехметровой вилки с наколотым пельменем, диаметр которого составляет около 1 метра.

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