Полпред в СЗФО поручил властям Карелии обеспечить жильем детей-сирот

ПЕТРОЗАВОДСК, 10 февраля. /ТАСС/. Полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов поручил властям Карелии продолжать работу по обеспечению жильем детей-сирот. Об этом он в субботу сообщил журналистам в Петрозаводске по итогам первой поездки в республику, целью которой был мониторинг исполнения майских указов президента.

"Здесь надо совместно работать, федерация в стороне не стоит, соответствующие средства поступают. Была поставлена задача решить этот вопрос", - сказал Беглов. Он пояснил, что в настоящее время в Карелии есть 88 судебных решений о предоставлении жилья сиротам, которые не исполнены.

Полпред также отметил, что власти обеспечили детей от трех до семи лет местами в детских садах. До 2020 года поставлена задача обеспечить 100% детей местами в яслях, так как это даст возможность матерям выйти на работу и увеличить семейный бюджет.

Кроме этого Беглов напомнил о поставленной президентом страны задаче до 2020 года ликвидировать вторую смену в школах. Он пояснил, что не у всех есть дедушки и бабушки, поэтому родителям не с кем оставить обучающихся во вторую смену детей.

По словам главы Карелии Артура Парфенчикова, в регионе на условиях федерального софинансирования запланировано строительство новых школ и детских садов. В частности, новая школа на 330 мест в 2018 году откроется в поселке Ледмозере, запланировано строительство новых образовательных учреждений в Кеми и Петрозаводске.

Полномочный представитель президента отметил, что в Карелии "очень много хороших подвижек вперед". В частности, за последние годы в республике улучшилось качество дорог, растут индекс промышленного производства и объемы строительства. "Это не только работает правительство, глава региона, законодательное собрание республики, а прежде всего - все это создается руками жителей Карелии", - добавил он.