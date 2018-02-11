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Губернатор Петербурга подписал закон об увольнении чиновников в связи с утратой доверия

В стране
11 февраля, 16:34 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 11, февраля. /ТАСС

Он вступит в силу в течение 10 дней с момента официального опубликования

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подписал закон о порядке увольнения лиц, замещающих государственные должности, в связи с утратой доверия. Документ опубликован на официальном сайте администрации города.

"Настоящий закон Санкт-Петербурга применяется к лицам, замещающим государственные должности Санкт-Петербурга в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга, в Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга, Уполномоченному по правам человека в Санкт-Петербурге, Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге, Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге (далее - лица, замещающие государственные должности Санкт-Петербурга)", - говорится в тексте документа.

Как следует из закона, основанием для увольнения чиновников служат непредставление сведений о доходах и имуществе или предоставление неполных или заведомо недостоверных данных, осуществление предпринимательской деятельности, сотрудничество с коммерческой организацией на платной основе или с иностранной некоммерческой организацией. Причиной увольнения чиновника также может стать непринятие мер по предотвращению конфликта интересов, стороной которого является подчиненное ему лицо.

Решение об увольнении лиц, замещающих госдолжности Санкт-Петербурга, в связи с утратой доверия смогут принимать губернатор и городское Законодательное собрание.

Закон вступит в силу в течение 10 дней с момента официального опубликования, говорится в тексте. Документ составлен на основании Федерального закона "О противодействии коррупции".

Реестр коррупционеров

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда, лица, уволенные с 1 января 2018 года в связи с утратой доверия, будут вноситься в специально созданный реестр коррупционеров на 5 лет. В открытом доступе будут опубликованы фамилия, имя и отчество человека, сведения о госоргане, откуда был уволен сотрудник, дата внесения сведений в реестр и реквизиты правового акта об увольнении. Реестр будет размещен на официальном сайте федеральной государственной информационной системы в области государственной службы.

"За 9 месяцев 2017 года из федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в связи с утратой доверия за совершение коррупционных проступков были уволены 527 человек. Это на 46% больше, чем в аналогичный период 2016 года (361 человек)", - отметили в ведомстве. Всего же в 2016 году в связи с утратой доверия были уволены 478 человек, отметили в министерстве.

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