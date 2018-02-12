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Почти 400 сотрудникам базы авиаохраны лесов в Хабаровске выплатили долги по зарплате

В стране
12 февраля, 4:12 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 12, февраля. /ТАСС

По результатам прокурорской проверки "Дальневосточной базы авиационной охраны лесов" директор авиабазы привлечен к административной ответственности

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ХАБАРОВСК, 12 февраля. /ТАСС/. Задолженность по зарплате перед сотрудниками "Дальневосточной базы авиационной охраны лесов" в Хабаровске в объеме более 16 млн рублей погасили после вмешательства прокуратуры. Об этом в понедельник сообщает прокуратура Хабаровского края.

"В ходе проверки прокуратура выявила наличие задолженности по оплате труда за ноябрь - декабрь 2017 года перед 386 сотрудниками в размере свыше 16 млн рублей. <...> По результатам принятых прокуратурой мер задолженность по заработной плате перед работниками погашена в полном объеме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуроры проверили работу "Дальневосточной базы авиационной охраны лесов", директору организации внесли представление, объявили предостережение. Директора авиабазы и саму организацию также привлекли к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ ("Неполная выплата в установленный срок заработной платы, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния"). Назначались штрафы на общую сумму 40 тыс. рублей.

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