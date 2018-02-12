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Приморье в мае выберет единого регионального оператора по обращению с твердыми отходами

В стране
12 февраля, 5:52 UTC+3

Компании-оператору предстоит внедрить в регионе систему раздельного сбора мусора, сообщили в администрации края

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ВЛАДИВОСТОК, 12 февраля. /ТАСС/. Единого регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами выберут в Приморье в мае, ему, в частности, предстоит внедрить в крае систему раздельного сбора мусора, кроме того, в регионе создадут 13 полигонов по утилизации бытовых отходов. Об этом сообщили в понедельник в администрации края в ответе на запрос ТАСС.

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Ранее сообщалось, что эксперты экологического проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Генеральная уборка" отчитались о ликвидации более 7,1 тыс. мусорных полигонов за год. Координатор проекта Дмитрий Миронов назвал Приморье среди отстающих регионов по борьбе с незаконными свалками.

"На сегодняшний день департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края в 2018 году планируется корректировка территориальной схемы обращения с отходами, утвержденной в 2016 году. <...> Всего согласно схеме, в крае будет создано 13 полигонов по утилизации бытовых отходов. <...> В мае этого года в Приморье будет выбран единый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, основная функция которого - обеспечение своевременного, безопасного для населения и окружающей среды качественного сбора, транспортировки, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов на территории Приморского края. В задачи компании-оператора входит снижение вреда от сбора и переработки мусора, привлечение инвестиций, организации и внедрении системы раздельного сбора мусора", - говорится в ответе краевой администрации.

Кроме того, в рамках корректировки схемы планируется учесть отходы от лечебно-профилактических учреждений, провести перерасчет предложений по тарифам с учетом утвержденных нормативов. Также планируется проработать вопросы сбора и размещения отходов в северных и отдаленных населенных пунктах края и предусмотреть инфраструктуру, чтобы ежегодного снижать объемы захоронения и увеличивать процент утилизации и переработки мусора.

В администрации отметили, что сейчас в ряде городов и районов края сложились серьезные проблемы с утилизацией мусора: в частности, в девяти муниципалитетах закончились лицензии на захоронения и утилизацию твердых бытовых отходов. "Откорректированная территориальная схема должна способствовать решению проблемы несанкционированных свалок в городах и районах края, ведь зачастую из-за отсутствия понятных и логистически удобных мест для складирования мусора его просто сбрасывают в ближайшие пустыри или леса", - отмечается в ответе администрации.

Корректировка территориальных схем по всей стране обусловлена внесением изменений в федеральное законодательство, поручения Президента Российской Федерации Владимира Путина, а также рекомендаций Минстроя России и Государственной Думы в сфере обращения с отходами, отметили в администрации Приморья.

 

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