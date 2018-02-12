Татарстан планирует реструктуризировать последние 5,7 млрд рублей бюджетных кредитов

КАЗАНЬ, 12 февраля. /ТАСС/. Депутаты Госсовета Татарстана внесли на рассмотрение законопроект о реструктуризации 5,7 млрд рублей бюджетных кредитов. В том случае если законопроект будет принят, все бюджетные кредиты региона на сумму 84,9 млрд рублей будут реструктуризированы, сообщили ТАСС в понедельник в пресс- службе республиканского парламента.

"Это была последняя сумма бюджетного кредита, которая была не реструктуризирована. С принятием закона весь объем средств, заимствованный из федерального бюджета, будет реструктуризирован. Безусловно, это очень выгодно для республики", - сказал председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Госсовета республики Леонид Якунин.

Законопроектом предусматривается рассрочка уплаты задолженности в 5,7 млрд рублей на семь лет до 2024 года. При этом в 2018-2019 годах республика ежегодно будет выплачивать по 286 млн 557 тыс. рублей (5% задолженности), в 2020 году - 573 млн 114 тыс. рублей (10% задолженности), а в 2021-2024 годах - по 1 млрд 146 млн 229 тыс. рублей ежегодно (20% задолженности). Плата за рассрочку установлена в размере 0,1% годовых.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2018 года запущена программа реструктуризации накопленных бюджетных кредитов регионов, которая позволит субъектам в ближайшие два года высвободить в общей сложности 428 млрд рублей. Право продлить реструктуризацию до 12 лет получат только те регионы, которые покажут в 2018-2019 годах рост доходов выше уровня инфляции. За первые два года действия программы регионы будет выплачивать по 5% долга ежегодно.