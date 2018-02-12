Единственный ветсанзавод в Орловской области могут спасти от закрытия за счет инвестора

ТАСС, 12 февраля. Правительство Орловской области планирует за счет частных инвестиций спасти от банкротства единственный ветеринарно-санитарный утилизационный завод "Орловский", который также перерабатывает биологические отходы животноводческих предприятий соседних регионов. Объем вложений в первый этап модернизации производства ожидается на уровне 10 млн рублей, сказали ТАСС в правительстве региона.

"Мы сейчас уже вышли с предложениями для бизнеса, чтобы они модернизировали и оборудование, и печи, и сам процесс. Я думаю, что уже весной этого года мы, оформив юридически получение нового оборудования, будем модернизировать, пока на первом этапе, а дальше уже будем смотреть по полноценной реконструкции завода. Ориентировочная сумма инвестиций - около 10 млн рублей", - сказал врио губернатора Андрей Клычков.

Ветсанутильзавод "Орловский" введен в эксплуатацию 1981 году, с тех пор, по данным регионального департамента промышленности, оборудование не обновлялось. Пик технологического и финансового кризиса на предприятии пришелся на 2015 год, когда из-за дефицита средств прекратилось финансирование из областного бюджета. Долги перед поставщиками энергоресурсов превысили 9 млн рублей, расчетный счет арестовали судебные приставы.

Завод является единственным природоохранным предприятием в Орловской области по сбору и утилизации всех видов биологических отходов образующихся в регионе. "Также он принимает на переработку биоматериалы из других областей, например, от липецкой птицефабрики", - сказал ТАСС заместитель председателя правительства региона Игорь Козин.

По его словам, сейчас речь идет о необходимости замены той части оборудования, от которого напрямую зависит соблюдение экологических норм. "Едкий дым и запах от работы предприятия делает его одной из болевых точек города. Инвестор готов приобрести весь имущественный комплекс ветсанзавода, увеличить количество рабочих мест, которых сейчас 60, профессионально осуществлять утилизацию биологических отходов", - отметил Козин.