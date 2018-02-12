Мастер-класс режиссера из Италии прошел в Сибири в рамках фестиваля "Из Венеции в Москву"

НОВОСИБИРСК, 12 февраля. /ТАСС/. Мастер-класс итальянского режиссера и сценариста Себастьяно Ризо прошел в Новосибирске в понедельник в рамках фестиваля итальянского кино "Из Венеции в Москву", передает корреспондент ТАСС. Ризо посоветовал начинающим режиссерам больше экспериментировать и не бояться использовать в работе неожиданные подходы.

"Я считаю, что кино, особенно авторское, должно экспериментировать и пытаться найти новые способы рассказать историю. Я советую максимально экспериментировать, пробовать и не бояться", - сказал Ризо.

На мастер-класс собрались новосибирские актеры, студенты и любители итальянского языка: встреча проходила на итальянском с синхронным переводом. Ризо также ответил на вопросы зрителей. В частности, он объяснил, как выбирал актеров для своих фильмов "Семья" и "Темнее полуночи", а также о том, почему режиссеры должны уметь удивлять зрителей.

"На меня в свое время очень сильное впечатление произвел фильм "Догвилль" Ларса фон Триера. Для меня был шок, что режиссер умудряется рассказать важную историю таким примитивным способом. Так что кино находится еще в начале пути, есть масса вариантов, как можно рассказать историю", - заключил Ризо.

Девятый фестиваль итальянского кино "Из Венеции в Москву" в этом году прошел в Москве с 6 по 11 февраля, в его рамках было показано одиннадцать фильмов. В Новосибирске фестиваль проходит уже в пятый раз на базе кинотеатра "Победа", в его программу вошли семь картин, в том числе сборник итальянских короткометражек. Также в этом году фестиваль "Из Венеции в Москву" впервые состоится в Калининграде, в кинотеатре "Каро 7 Калининград Плаза". Итальянское кино там можно будет посмотреть с 22 по 25 февраля.