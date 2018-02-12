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Региональный чемпионат WorldSkills пройдет с 12 по 15 февраля на Ставрополье

В стране
12 февраля, 18:36 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 12, февраля. /ТАСС

Всего в чемпионате WorldSkills на Ставрополье принимают участие 195 конкурсантов и 265 экспертов

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СТАВРОПОЛЬ, 12 февраля. /ТАСС/. Региональный чемпионат WorldSkills начался в Ставропольском крае в понедельник, он проходит по 30 компетенциям на десяти площадках. Впервые в регионе проходят соревнования среди начинающих виноделов, сообщила ТАСС начальник отдела профессионального образования краевого министерства образования Ольга Малик.

"Впервые в этом году у нас введены новые компетенции - "Ветеринария", "Лазерные технологии", "Инженерия космических систем". Впервые в селе Прасковея организован чемпионат по компетенции "Виноделие", ее нельзя назвать распространенной в регионах - сейчас не очень много учебных заведений готовят таких специалистов", - сказала она.

Молодым виноделам предстоит выполнить приемку виноматериала, провести анализ его компонентов, осуществить его перегонку. В общей сложности в региональном чемпионате WorldSkills на Ставрополье принимают участие 195 конкурсантов и 265 экспертов, которые контролируют выполнение заданий.

"Для популяризации рабочих профессий будут организованы экскурсии для школьников. Планируется, что в течение двух дней на площадках побывают около 3 тыс. школьников", - отметила Малик.

Региональный чемпионат Worldskills проходит на Ставрополье с 12 по 15 февраля в городах Ставрополь, Невинномысск, Пятигорск, а также селах Александровское и Прасковея. Победители этапа смогут попасть на отборочные состязания для последующего участия в национальном чемпионате.

WorldSkills - международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки. Движение основано в 1953 году, в нем участвуют 76 стран. В структуру мирового чемпионата входит 45 профессиональных компетенций. Россия официально стала 60-м членом международной организации WorldSkills International в 2012 году.

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