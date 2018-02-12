Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.02:
$ 58.02
€ 71.25
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минкультуры предлагает создать фонд по развитию Соловецкого архипелага

В стране
12 февраля, 18:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, февраля. /ТАСС

Субсидии фонду должны предоставляться с 2019 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Минкультуры РФ разработало проект указа президента РФ о создании фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага. Соответствующий документ размещен в понедельник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как отмечается в проекте, фонд займется финансированием работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту коммунальной, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры на Соловецком архипелаге, а также работ по сохранению расположенных там объектов культурного наследия народов РФ. Субсидии фонду должны предоставляться с 2019 года.

В состав попечительского совета фонда войдут премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, министр культуры РФ Владимир Мединский, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МВД России Владимир Колокольцев, министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской и другие. Председателем совета, согласно документу, станет директор Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Фрадков.

Идея создания фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага была озвучена на совещании под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, которое состоялось в августе 2017 года на Соловках. Министр культуры России Владимир Мединский пояснил тогда, что фонд мог бы аккумулировать бюджетные и внебюджетные средства на развитие Соловков, в том числе на проведение строительных и реставрационных работ.

Соловецкий архипелаг состоит из шести островов общей площадью более 300 кв. км, на нем выявлено множество различных археологических памятников, самые древние из которых относятся к II-III тысячелетиям до н. э.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Архангельская область
Персоны
Кирилл (патриарх) Донской, Сергей Ефимович Фрадков, Михаил Ефимович Шойгу, Сергей Кужугетович Силуанов, Антон Германович Орешкин, Максим Станиславович Медведев, Дмитрий Анатольевич Мединский, Владимир Ростиславович Колокольцев, Владимир Александрович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Будет ли в бюллетене кандидат "против всех"?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Актер и продюсер Дмитрий Соловьев умер в возрасте 43 лет
2
На месте крушения Ан-148 найдено более 1400 фрагментов тел погибших
3
Любовь и лед. Как керлингисты Брызгалова и Крушельницкий шли к Олимпиаде
4
Расследование крушения Ан-148 в Подмосковье. Хроника событий
5
Траньков: Вагнер нужно что-нибудь выиграть, прежде чем критиковать фигуристку Загитову
6
Посольство США в Москве прокомментировало идею переименования улицы у здания дипмиссии
7
Более 60 пассажиров разбившегося Ан-148 были жителями Оренбургской области
Темы дня
Новости партнеров
Реклама