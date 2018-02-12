Минкультуры предлагает создать фонд по развитию Соловецкого архипелага

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Минкультуры РФ разработало проект указа президента РФ о создании фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага. Соответствующий документ размещен в понедельник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как отмечается в проекте, фонд займется финансированием работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту коммунальной, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры на Соловецком архипелаге, а также работ по сохранению расположенных там объектов культурного наследия народов РФ. Субсидии фонду должны предоставляться с 2019 года.

В состав попечительского совета фонда войдут премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, министр культуры РФ Владимир Мединский, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МВД России Владимир Колокольцев, министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской и другие. Председателем совета, согласно документу, станет директор Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Фрадков.

Идея создания фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага была озвучена на совещании под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, которое состоялось в августе 2017 года на Соловках. Министр культуры России Владимир Мединский пояснил тогда, что фонд мог бы аккумулировать бюджетные и внебюджетные средства на развитие Соловков, в том числе на проведение строительных и реставрационных работ.

Соловецкий архипелаг состоит из шести островов общей площадью более 300 кв. км, на нем выявлено множество различных археологических памятников, самые древние из которых относятся к II-III тысячелетиям до н. э.