Храм и памятник Петру и Февронии Муромским установят в Рязанской области

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Церковь Петра и Февронии Муромских, считающихся покровителями брака у православных, появится через два года около деревни Залесное в Касимовском районе Рязанской области, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе правительства региона. Там же появится и памятник двум святым.

"В течение двух лет церковь Петра и Февронии Муромских планируется возвести на подъезде к деревне Залесное Касимовского района. Также здесь планируется открыть памятник и благоустроить территорию для проведения праздников и семейного отдыха", - сообщили в пресс-службе.

В понедельник место, на котором построят храм, было освящено. По словам епископа Касимовского и Сасовского Дионисия, место выбрано не случайно: оно носит название Свадебная поляна, поскольку у местных молодоженов сложилась традиция приезжать сюда после церемонии бракосочетания. Кроме того, Рязанская область считается родиной святой Февронии.

В июле 2017 года в деревне Ласково, где родилась Феврония, также был заложен первый камень памятника святым покровителям брака. Тогда же губернатор области Николай Любимов заявил, что Рязанская область может претендовать на статус всероссийского центра празднования Дня семьи, любви и верности 8 июля наряду с Муромом Владимирской области, где праздник ежегодно отмечается на федеральном уровне.

Как гласит древнерусская летопись, Феврония, дочь бортника из деревни Ласково, излечила от страшной болезни муромского князя Петра, после чего они полюбили друг друга и поженились. В преклонных годах супруги приняли монашеский постриг и завещали похоронить их вместе. Скончались Петр и Феврония в один день и час - 25 июня (8 июля по новому стилю), в этот день Русская православная церковь чтит их память.

День семьи, любви и верности отмечается в России с 2008 года, он проходит под патронатом президента Фонда социально- культурных инициатив Светланы Медведевой, супруги председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.