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Завод по переработке гребешка появится во Владивостоке

В стране
12 февраля, 18:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, февраля. /ТАСС

Генеральный директор предприятия Дмитрий Минтюк отметил, что в перспективе завод сможет обеспечить потребности внутреннего рынка

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МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Завод по выращиванию и обработке гребешка, морской капусты и мидий появится во Владивостоке в рамках соглашения с компанией "ВенЛян-Аквакультура", которая стала резидентом Свободного порта Владивосток (СПВ). Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Минвостокразвития.

"Во Владивостоке появится завод по выращиванию и обработке гребешка, трепанга, мидий и морской капусты. Проект компании "ВенЛян-Аквакультура" предусматривает использование современного и эффективного технологичного оборудования, установку систем контроля безопасности на объекте, а также строительство производственных и складских комплексов, цехов по выращиванию трепанга, очистных сооружений, котельной и генератора. Специально для работников предприятия будет возведено общежитие и столовая", - говорится в сообщении.

Генеральный директор предприятия Дмитрий Минтюк сообщил, что в перспективе завод сможет "обеспечить существующие потребности российского внутреннего рынка, на которые продукция приморского аквакультурного кластера пойдет в первую очередь". "Планируется, что объем обработки всех видов морепродуктов составит 40 тыс. тонн в год. Наш проект несет большую социально-экономическую значимость для Приморского края и региона в целом", - сказал он, не уточнив сроки реализации проекта.

Другой новый резидент СПВ - Компания "Феникс"- займется утилизацией отходов на Камчатке. Инвестор организует три линии переработки мусора: станцию по производству электроэнергии из свалочного газа, комплекс сортировки твердых бытовых отходов и линию производства полимер-песчаных изделий. Камчатское предприятие "Биотехнология" намерено производить органические концентрированные удобрения из биологических отходов от переработки рыбосырья и морепродуктов.

Несколько новых резидентов планируют реализовать проекты по строительству коммерческой недвижимости, в том числе гостиниц и торговых центров, а также управляющей компании в сфере ЖКХ .

Как сообщили в пресс-службе Минвостокразвития, всего за прошедшую неделю резидентами СПВ стали 12 предприятий. Стоимость новых проектов, по заключенным с АО "Корпорация развития Дальнего Востока" соглашениям об инвестиционной деятельности, превысила 11 млрд рублей, их запуск позволит создать 1518 рабочих мест.

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