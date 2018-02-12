Калужский губернатор поручил активизировать работу классных руководителей после ЧП в школе

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов потребовал активизировать работу классных руководителей в школах региона по контролю за детьми с девиантным поведением. С соответствующим поручением глава региона обратился после случая нападения школьника с ножом на одноклассника 2 февраля, сообщили в понедельник в правительстве Калужской области.

По данным Следственного комитета (СК), примерно в 08:25 мск 2 февраля в школе №1 города Спас-Деменска ученик седьмого класса с ножом напал на одноклассника, после чего выпрыгнул из окна третьего этажа, пытаясь сбежать. Оба ребенка остались живы. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Покушение на убийство", которое руководитель СК РФ Александр Бастрыкин передал на расследование в отдел по особо важным делам центрального аппарата ведомства.

"Он (институт классного руководства - прим. ТАСС) превратился в формальный и стал одним из каналов дополнительного начисления заработной платы. Примите соответствующие меры, соберите директоров школ, издайте приказ и потребуйте, чтобы классная работа была возвращена в школы в том объеме, в каком она проводилась раньше", - цитирует пресс-служба обращение Артамонова к членам правительства Калужской области.

По мнению губернатора, активизация работы классных руководителей позволит повысить контроль за детьми из так называемой группы риска. Кроме того, он обратил внимание на необходимость раннего выявления детей с девиантным поведением и усиление психологической службы.