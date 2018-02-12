Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.02:
$ 58.02
€ 71.25
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Калужский губернатор поручил активизировать работу классных руководителей после ЧП в школе

В стране
12 февраля, 18:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, февраля. /ТАСС

По мнению Анатолия Артамонова, это позволит повысить контроль за детьми из так называемой группы риска

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов потребовал активизировать работу классных руководителей в школах региона по контролю за детьми с девиантным поведением. С соответствующим поручением глава региона обратился после случая нападения школьника с ножом на одноклассника 2 февраля, сообщили в понедельник в правительстве Калужской области.

По данным Следственного комитета (СК), примерно в 08:25 мск 2 февраля в школе №1 города Спас-Деменска ученик седьмого класса с ножом напал на одноклассника, после чего выпрыгнул из окна третьего этажа, пытаясь сбежать. Оба ребенка остались живы. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Покушение на убийство", которое руководитель СК РФ Александр Бастрыкин передал на расследование в отдел по особо важным делам центрального аппарата ведомства.

"Он (институт классного руководства - прим. ТАСС) превратился в формальный и стал одним из каналов дополнительного начисления заработной платы. Примите соответствующие меры, соберите директоров школ, издайте приказ и потребуйте, чтобы классная работа была возвращена в школы в том объеме, в каком она проводилась раньше", - цитирует пресс-служба обращение Артамонова к членам правительства Калужской области.

По мнению губернатора, активизация работы классных руководителей позволит повысить контроль за детьми из так называемой группы риска. Кроме того, он обратил внимание на необходимость раннего выявления детей с девиантным поведением и усиление психологической службы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Калужская область
Страны
Россия
Персоны
Артамонов, Анатолий Дмитриевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Будет ли в бюллетене кандидат "против всех"?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Актер и продюсер Дмитрий Соловьев умер в возрасте 43 лет
2
Любовь и лед. Как керлингисты Брызгалова и Крушельницкий шли к Олимпиаде
3
Траньков: Вагнер нужно что-нибудь выиграть, прежде чем критиковать фигуристку Загитову
4
Посольство США в Москве прокомментировало идею переименования улицы у здания дипмиссии
5
Более 60 пассажиров разбившегося Ан-148 были жителями Оренбургской области
6
Михаил Саакашвили задержан в Киеве
7
Погранслужба Украины подтвердила выдворение Саакашвили из страны
Темы дня
Новости партнеров
Реклама