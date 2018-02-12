Спорткомплекс "Алашара" открылся в одном из аулов Карачаево-Черкесии

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. /ТАСС/. Современный спортивный комплекс "Алашара" открылся в понедельник в ауле Красный Восток в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР). Об этом в понедельник сообщил глава республики Рашид Темрезов.

Сегодня в ауле Красный Восток торжественно открыли новый современный спорткомплекс «Алашара». А ровно полтора года назад мы с нашим земляком – руководителем общественной организации «Алашара» Муссой Экзековым дали старт его строительству. Новый спортивный объект является ярким свидетельством эффективного взаимодействия власти и частного бизнеса, а прежде всего, неравнодушия наших земляков к судьбе своей малой Родины. Поэтому очень искренне хочу высказать слова благодарности руководителю общественной организации «Алашара», нашему земляку, моему другу Муссе Экзекову за его личный вклад в возведение такого замечательного спортивного сооружения, а также и за другие преобразования, которые, при его активном участии, произошли в последнее время в ауле Красный Восток. На торжественном открытии спорткомплекса вручил Муссе Хабалиевичу высшую награду республики – Орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесией». Уверен, благодаря инициативе таких людей, наша республика будет развиваться, будет улучшаться социальное самочувствие граждан. А главное, на их примерах будет воспитываться наша молодежь, которой предстоит жить и трудиться в будущем. #россия #карачаевочеркесия #малокарачаевскийрайон #темрезов #кчр #спорт #кчр09 Публикация от Рашид Темрезов (@rashidtemrezov) Фев 12, 2018 в 7:37 PST

"Сегодня в ауле Красный Восток торжественно открыли новый современный спорткомплекс "Алашара". А ровно полтора года назад мы с нашим земляком - руководителем общественной организации "Алашара" Муссой Экзековым дали старт его строительству", - написал Темрезов на своей странице в Instagram.

По словам главы КЧР, новый спортивный объект является ярким свидетельством эффективного взаимодействия власти и частного бизнеса. "А прежде всего, неравнодушия наших земляков к судьбе своей малой Родины", - подчеркнул он. Темрезов поблагодарил Экзекова за его личный вклад в возведение объекта.

Ранее сообщалось, что в 2018 году запланировано открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса и начало строительства трех спортивных объектов. В частности, власти планируют начать строительство современного ФОКа в Усть-Джегуте, универсальной спортивной площадки в ауле Кумыш Карачаевского района и футбольного поля в ауле Эрсакон Адыге-Хабльского муниципального образования. Кроме того, запланирован ввод в эксплуатацию спорткомплекса в ауле Малый Зеленчук Хабезского района.

За последние шесть лет в Карачаево-Черкесии построено и реконструировано более 50 спортивных объектов. С 2011 года количество жителей республики, систематически занимающихся физкультурой и спортом, увеличилось с 11% до 35% от численности населения КЧР.