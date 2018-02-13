Власти Сахалина направят 900 млн руб. на инфраструктуру для "дальневосточных гектаров"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 февраля. /ТАСС/. Правительство Сахалинской области направит около 900 млн руб. на обустройство инфраструктуры в местах компактного размещения земельных участков, полученных в рамках программы "дальневосточный гектар". Об этом ТАСС сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений Сахалинской области.

"В бюджет Сахалинской области на 2018 - 2020 годы включены расходы на обустройство инфраструктуры мест компактного размещения земельных участков. Так, на создание транспортной инфраструктуры запланировано 273,2 млн руб., энергетической - 623,3 млн руб.", - сказали в министерстве.

По данным ведомства, на территории Сахалина "дальневосточные гектары" компактно размещены в Долинском, Корсаковском и Анивском районах. В настоящее время муниципальными образованиями ведется работа по освоению полученных бюджетных кредитов на проведение начального этапа работ (инженерные изыскания, подготовка документов территориального планирования) в сумме 108 млн руб.

"Всего в Сахалинской области с начала реализации федерального закона "О дальневосточном гектаре" поступило 10 684 заявлений, из них коллективных около 1 тыс., наибольшее количество заявок, или более 92%, поступило от жителей Сахалинской области. Предоставлено 6 249 земельных участков общей площадью 4182 га", - сказали в министерстве.