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Власти Сахалина направят 900 млн руб. на инфраструктуру для "дальневосточных гектаров"

В стране
13 февраля, 2:25 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 13, февраля. /ТАСС

На создание транспортной инфраструктуры направят 273,2 млн руб., энергетической - 623,3 млн руб., сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений региона

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 февраля. /ТАСС/. Правительство Сахалинской области направит около 900 млн руб. на обустройство инфраструктуры в местах компактного размещения земельных участков, полученных в рамках программы "дальневосточный гектар". Об этом ТАСС сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений Сахалинской области.

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"В бюджет Сахалинской области на 2018 - 2020 годы включены расходы на обустройство инфраструктуры мест компактного размещения земельных участков. Так, на создание транспортной инфраструктуры запланировано 273,2 млн руб., энергетической - 623,3 млн руб.", - сказали в министерстве.

По данным ведомства, на территории Сахалина "дальневосточные гектары" компактно размещены в Долинском, Корсаковском и Анивском районах. В настоящее время муниципальными образованиями ведется работа по освоению полученных бюджетных кредитов на проведение начального этапа работ (инженерные изыскания, подготовка документов территориального планирования) в сумме 108 млн руб.

"Всего в Сахалинской области с начала реализации федерального закона "О дальневосточном гектаре" поступило 10 684 заявлений, из них коллективных около 1 тыс., наибольшее количество заявок, или более 92%, поступило от жителей Сахалинской области. Предоставлено 6 249 земельных участков общей площадью 4182 га", - сказали в министерстве.

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