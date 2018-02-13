Семь пунктов экстренной связи установят на дорогах Колымы в 2018 году

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Семь пунктов (пикетов) экстренной связи со службой спасения установят на дорогах Колымы в 2018 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области.

"Первый пикет появился в Магаданской области в июле 2017 года. Проект реализовала компания "Арбуз" при поддержке регионального правительства. В 2018 году работа по установке пикетов экстренной связи будет продолжена, запланировано установить два пункта на автодороге "Герба Омсукчан", четыре пункта на Палатка - Кулу - Нексикан и один на Магадан - Балаганное - Талон. Всего на автомобильных дорогах области установят 10 пунктов экстренной связи", - сообщили в министерстве.

В ведомстве напомнили, что в 2017 году на федеральной автомобильной дороге "Колыма" установлены автономные пикеты экстренной связи, расположенные на 1714 км, 1782 км у перевала Дедушкина Лысина и 1868 км в районе перевала Яблоневый. С помощью этой системы можно сделать экстренный вызов службы спасения по номеру 112 или других служб с использованием "тревожной кнопки".

Кроме того, предусмотрена функция обратной связи с оператором МЧС. Ожидать помощь граждане могут в специально оборудованной обогреваемой комнате. Система способна выдержать самые низкие температуры воздуха. В радиусе 200 метров от ПЭС действует сотовая связь и можно звонить по мобильному телефону.