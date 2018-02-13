Баксанскую ГЭС в Кабардино-Балкарии остановят до ноября для ремонта

НАЛЬЧИК, 13 февраля. /ТАСС/. Одну из старейших в России Баксанскую гидроэлектростанцию остановят до ноября для реконструкции водоприемника, сообщил ТАСС во вторник и.о. главного инженера Кабардино-Балкарского филиала ОАО "РусГидро" (в его состав входит Баксанская ГЭС - прим. ТАСС) Резуан Ашев.

"Станция выводится на реконструкцию здания водоприемника, будет проведен полный разбор и возведение нового здания. Работы мы должны завершить в ноябре этого года", - сказал Ашев.

По информации пресс-службы филиала "РусГидро", в ходе реконструкции, в частности, планируется заменить более 3 тыс. кубометров бетона, находящегося в эксплуатации более 80 лет.

По словам Ашева, остановка Баксанской ГЭС никак не отразится на энергоснабжении потребителей. "Так как у нас единые сети, перебоев с электроснабжением не будет. Мы будем поставлять электроэнергию с других станций - это Кашхатау ГЭС, Аушигерская ГЭС, Зарагижская ГЭС, все они находятся в работе, диспетчерский график нагрузок выдерживается без отклонений", - сказал собеседник агентства.

Баксанская ГЭС построена по плану ГОЭЛРО и является одной из старейших гидроэлектростанций в России. В декабре 2012 года на станции завершились работы по комплексной реконструкции. С момента ввода в эксплуатацию первого агрегата в 1936 году станция выработала более 7 млрд кВт/ч электроэнергии.