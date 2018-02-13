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Компания из КНР инвестирует $300 млн в животноводческие комплексы в Приморье

В стране
13 февраля, 17:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, февраля. /ТАСС
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МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и китайская компания Zhong Ding Dairy Farming подписали меморандум о намерениях, согласно которому компания планирует инвестировать $302 млн в создание животноводческих комплексов на территории опережающего развития (ТОР) "Михайловский" в Приморском крае. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Министерства РФ по развитию Дальнего Востока.

"Согласно документу, в ТОР "Михайловский"... будет реализован инвестиционный проект по строительству животноводческих комплексов, развитию кормовой базы и производству молока. Общий объем инвестиций в проект составит $302 млн. Соглашение подписано между Агентством по привлечению инвестиций и китайской компанией Zhong Ding Dairy Farming", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что компания уже инвестировала $18,3 млн в строительство фермы, покупку 60 единиц техники, сельскохозяйственных животных и аренду земли.

Ранее 7 февраля в ходе визита в КНР полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева было подписано три соглашения о реализации совместных проектов с предприятиями их китайских провинций Хэйлунцзян и Ляонин.

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