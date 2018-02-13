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В Псковской области за пять лет благоустроят 250 дворов

В стране
13 февраля, 17:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, февраля. /ТАСС

В текущем году на реализацию программы благоустройства городской среды планируется направить порядка 147 млн рублей

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МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Администрация Псковской области утвердила на заседании во вторник программу благоустройства городской среды до 2022 года. Как сообщили в пресс-службе обладминистрации, планируется благоустроить 250 дворов, 350 общественных пространств и 25 парков.

"В этом году на реализацию программы запланированы порядка 147 млн рублей, из них 137 млн рублей - средства федерального бюджета. Всего за пять лет планируется привести в порядок 250 дворов, 350 общественных пространств и 25 городских парков", - сообщили в пресс-службе.

В администрации области ТАСС сообщили, что всего в течение ближайших четырех лет на обустройство территорий будет выделено порядка 736 млн рублей, из них большая часть средств - более 680 млн рублей - будет получена в качестве субсидии из федеральной казны, еще порядка 50 млн рублей обеспечит бюджет региона. На субсидию смогут претендовать около 40 муниципалитетов области.

Глава областного комитета по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов в ходе заседания отметил, что работы по благоустройству дворовых территорий будут выполнять и жильцы многоквартирных домов, а два лучших проекта, реализованных при участии жильцов, отправят на конкурс в Минстрой РФ.

Сейчас, по данным комитета, в благоустройстве нуждаются 1 тыс. 192 из порядка 2 тыс. дворовых территорий в регионе.

Такие территории, согласно докладу Агапова, есть во всех муниципалитетах региона. Агапов отметил, что реконструкция парков стартовала в прошлом году на территории Невельского, Опочецкого, Островского, Печорского и Порховского районов, сообщает пресс-служба областной администрации.

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