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Причал для круизных судов рядом с Александро-Свирским монастырем построят в Ленобласти

В стране
13 февраля, 17:43 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 13, февраля. /ТАСС

В управлении по транспорту регионального правительства уточнили, что проект строительства будет согласован в ближайший месяц

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 февраля. /ТАСС/. Ленинградская область построит в поселке Свирьстрой на реке Свирь причал для круизных судов, чтобы обеспечить для паломников и туристов водный путь до Александро-Свирского монастыря, основанного в восточном Приладожье в конце ХV века. Об этом сообщает во вторник пресс-служба областного правительства.

"До конца лета на левом берегу реки Свирь в Лодейнопольском районе появится новый причал для круизных лайнеров, что позволит открыть для туристов красоту деревянного зодчества XVI века, а для паломников - водный путь до монастыря Александра Свирского. Уже выполнены геологические изыскания дна, подтверждающие устойчивость почвы. В ближайший месяц будет согласован проект строительства, после чего начнутся монтажные работы", - уточнили ТАСС в управлении по транспорту регионального правительства.

Как отметили в управлении, "это будет уже третий причал палового типа для круизных судов, который строится в рамках развития инфраструктуры для туризма". По аналогичному проекту создан причал в Старой Ладоге на реке Волхов и строится причал на Ореховом острове в истоке Невы, где располагается крепость Орешек.

"Причал будет возведен на легких сваях-палах. Это позволит минимально использовать береговую черту, что важно в местах расположения объектов культурно-исторического наследия. После завершения строительства причал сможет принимать пассажирские суда вместимостью до трехсот человек", - добавили в управлении.

По его данным, в реализацию проекта будет вложено порядка 50 млн рублей частных средств.

Cвято-Троицкий Александро-Свирский мужской монастырь находится в 260 км от Санкт-Петербурга на берегу Рощинского озера в 6 км от реки Свирь.

Монастырь был основан в конце ХV века, самое древнее сохранившееся строение монастыря - каменная церковь Покрова Божией Матери, построенная самим Александром Свирским в 1533 году.

Еще при жизни Александра Свирского монастырь складывался как объединение двух поселений - Троицкого и Преображенского корпусов.

В настоящее время оба комплекса представляют единый памятник архитектурных строений XVI-XIX веков.

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