Три инвестпроекта планируют реализовать в ОЭЗ под Тверью за шесть лет

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Аэропарк, гостиничный и оздоровительный комплексы, общий объем инвестиций в которые составит около 660 млн рублей, планируется построить в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Завидово" в Тверской области в течение пяти-шести лет, сообщил журналистам губернатор Игорь Руденя.

"На территории ОЭЗ планируется создать аэропарк, многофункциональный гостиничный и оздоровительный комплексы. Общий объем инвестиций составит порядка 660 млн рублей, будет создано около 145 рабочих мест. Сроки реализации проектов - пять-шесть лет", - сказал глава региона.

Среди новых инвестпроектов - гостиничный комплекс "Территория Завидово", который будет включать в себя кемпинг с 18 домиками и две гостиницы на 50 и 80 мест, на строительство которых инвестор планирует направить 169 млн рублей.

А также оздоровительный комплекс Zavidovo SPA Village.

"Он будет состоять из гостиницы, ресторана, пяти банных комплексов, трех гостевых домов. Сумма вложений ожидается на уровне 224 млн рублей", - отметил Руденя.

Ранее сообщалось, что аэропарк "Завидово" может стать первым в России центром малой авиации клубного типа. В строительство вертолетной площадки с аэровокзалом, аэропарка со взлетно-посадочной полосой, двух гостиниц инвестор намерен вложить более 265 млн рублей.

По словам губернатора, при возведении новых объектов будут максимально использованы материалы, произведенные на предприятиях Тверской области.

Особая экономическая зона "Завидово" создана в 2015 году и является единственной ОЭЗ туристского типа в Центральном федеральном округе. На ее территории построены гостиница "Radisson Завидово", отель, развлекательный и спортивно-туристический комплексы с академией гольфа, ландшафтный парк. Создано более 600 рабочих мест, объем инвестиций превысил 10 млрд рублей.

Для резидентов ОЭЗ установлен ряд налоговых льгот - они освобождаются от уплаты налога на имущество сроком на десять лет и земельного налога на пять лет, а также платят налог на прибыль по сниженной ставке.