Чеченскому селу Курчалой планируют придать статус города

ГРОЗНЫЙ, 13 февраля. /ТАСС/. Власти Чечни намерены придать статус города селу Курчалой, административному центру Курчалоевского района.

Районный центр Курчалой с населением более 25 тыс. человек расположен на равнине в центральной части Чечни, к югу от Гудермеса и к северо-востоку от Шали.

"Райцентру Курчалой мы намерены придать статус города. Для достижения этого мы развиваем в селе экономику, социальную сферу. Строим лучшие дома для людей", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

При этом он опроверг информацию правозащитников о том, что жителей села, по их данным, насильно заставляют покидать свои дома из-за строительства в Курчалое новых объектов.

"Никого насильно никто никуда не переселяет и не выселяет, все происходит на добровольной основе. Люди подписывают бумаги, что они согласны на улучшение жилищных условий. Власти Чечни создают все условия для комфортной жизни населения, чтобы люди могли учиться, работать, развиваться. Но всегда существовали и будут существовать те, кто спекулирует на Чеченской Республике, которая в 90-е пережила тяжелые времена", - отметил он.

Ранее правозащитный центр "Мемориал" сообщал, что "власти приказали жителям 37 частных домов в Курчалое покинуть жилье в течение недели ради строительства торгового центра". В число этих домов, по данным "Мемориала", попало и жилье семьи руководителя чеченского отделения правозащитного движения Оюба Титиева, которого задержали 9 января и позднее арестовали на два месяца по подозрению в незаконном обороте наркотиков.