Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.02:
$ 57.77
€ 71.17
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Чеченскому селу Курчалой планируют придать статус города

В стране
13 февраля, 18:30 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 13, февраля. /ТАСС

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опроверг информацию правозащитников о том, что жителей села насильно заставляют покидать свои дома из-за строительства в Курчалое новых объектов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГРОЗНЫЙ, 13 февраля. /ТАСС/. Власти Чечни намерены придать статус города селу Курчалой, административному центру Курчалоевского района.

Районный центр Курчалой с населением более 25 тыс. человек расположен на равнине в центральной части Чечни, к югу от Гудермеса и к северо-востоку от Шали.

"Райцентру Курчалой мы намерены придать статус города. Для достижения этого мы развиваем в селе экономику, социальную сферу. Строим лучшие дома для людей", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

При этом он опроверг информацию правозащитников о том, что жителей села, по их данным, насильно заставляют покидать свои дома из-за строительства в Курчалое новых объектов.

"Никого насильно никто никуда не переселяет и не выселяет, все происходит на добровольной основе. Люди подписывают бумаги, что они согласны на улучшение жилищных условий. Власти Чечни создают все условия для комфортной жизни населения, чтобы люди могли учиться, работать, развиваться. Но всегда существовали и будут существовать те, кто спекулирует на Чеченской Республике, которая в 90-е пережила тяжелые времена", - отметил он.

Ранее правозащитный центр "Мемориал" сообщал, что "власти приказали жителям 37 частных домов в Курчалое покинуть жилье в течение недели ради строительства торгового центра". В число этих домов, по данным "Мемориала", попало и жилье семьи руководителя чеченского отделения правозащитного движения Оюба Титиева, которого задержали 9 января и позднее арестовали на два месяца по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Чечня
Страны
Россия
Персоны
Кадыров, Рамзан Ахматович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Будет ли в бюллетене кандидат "против всех"?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МАК назвали возможную причину катастрофы Ан-148
2
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
3
Франц Клинцевич о психическом здоровье чиновников, отношениях РФ и Запада и смертной казни
4
Актер и продюсер Дмитрий Соловьев умер в возрасте 43 лет
5
Более 60 пассажиров разбившегося Ан-148 были жителями Оренбургской области
6
Глава МИД Нидерландов подал в отставку из-за лжи о встрече с Путиным
7
Как керлингисты Брызгалова и Крушельницкий шли к медалям Олимпиады
Темы дня
Новости партнеров
Реклама