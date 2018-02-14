Власти Колымы потратят более 142 млн рублей на субсидирование внутрирегиональных перевозок

ТАСС, 14 февраля. Правительство Магаданской области в 2018 году затратит на субсидирование пассажирских перевозок внутри региона более 142 млн рублей, что в 1,6 раза меньше уровня финансирования 2017 года. Об этом сообщили ТАСС в среду в областном министерстве дорожного хозяйства транспорта и связи.

"В Магаданской области межмуниципальные перевозки пассажиров осуществляются автомобильным и авиационным транспортом. В 2017 году субсидирование из областного бюджета на транспортные перевозки пассажиров составили 238 млн рублей, на 2018 год запланировано 142,4 млн рублей", - сказали в министерстве не уточнив причину сокращения финансирования.

Межмуниципальные перевозки пассажиров автомобильным транспортом осуществляются по 10 маршрутам в населенные пункты: Ола, Армань, Клепка, Палатка, Талая, Омчак, Сусуман, Синегорье, Омсукчан, Сеймчан. В 2017 году выполнено более 5 тыс. рейсов, перевезено 58,7 тыс. пассажиров

На местных воздушных линиях в 2017 году полеты осуществлялись по девяти направлениям в населенные пункты Северо-Эвенского, Среднеканского, Сусуманского, Омсукчанского и Ольского городских округов.

Перевозки осуществляли три перевозчика согласно заключенным с министерством трехлетним договорам: ООО "Сибирская Легкая Авиация" в Сусуман, Омсукчан, Сеймчан на самолетах Ан-28, АО "ИрАэро" в Эвенск на самолетах Ан-24 и ОАО НПК "ПАНХ" в Ямск, Тахтоямск, Эвенск, Тополовка, Верхний Парень, Гижига на вертолетах Ми-8Т. В 2017 году выполнен 471 авиарейс, перевезено 13611 пассажиров.