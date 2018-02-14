Буддисты Забайкалья и Бурятии провели обряд сожжения плохой кармы

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Тысячи верующих пришли в среду в буддийские дацаны (монастыри - прим. ТАСС) Бурятии и Забайкальского края, где перед Новым годом по восточному календарю ламы совершили Дугжууба - традиционный обряд очищения. Корреспондент ТАСС присутствовал на проведении ритуала в Чите.

"Дугжууба - это обряд очищения от злых сил, которые приносят несчастье, болезни и смерть. Он традиционно проводится в буддийских храмах и монастырях в преддверии Сагаалгана - Нового года по лунному календарю", - рассказал ТАСС настоятель Читинского дацана Баир Цымпилов.

Дацан не вместил всех желающих

В Забайкалье, где буддизм исповедуют около 70 тыс. человек, обряд Дугжууба провели во всех восьми буддийских монастырях, в том числе в старейшем в России Цугольском дацане и в одном из крупнейших в стране Агинском дацане. В столице региона центром торжества стал Читинский дацан, построенный уже в XXI веке, один из самых молодых в России. Его храм не смог вместить всех желающих: сотни людей, стоя на улице, слушали, как ламы проводят молебен - хурал.

"Погода сегодня теплая - всего около минус 15 градусов, на улице стоять даже хорошо, не душно", - сказал корреспонденту ТАСС один из верующих, собравшихся в Читинском дацане. Большинство из них, придя в монастырь, совершали обряд гороо - обходили храм по часовой стрелке, вращая при этом молитвенные барабаны и кланяясь ступам.

Церемония началась с молебна, во время которого ламы читают ритуальные тексты. В Чите молебном руководил глава буддистов Забайкальского края Дид Хамбо лама Цырен Дондукбаев. После этого начался специальный обряд Дугжууба, для которого за стенами дацана развели ритуальный костер.

"Во время этого обряда ламы совершают ритуальное подношение - соор - духу-защитнику Чойжал, который призван устранять все пороки и умственные омрачения. В соор - трехгранный конус из жира и муки с резьбой и символическим черепом на вершине - вселяют враждебных духов всех десяти сторон света и духов, причиняющих 64 вида страданий, а также туда помещают плохую карму за прошедший год", - объяснил один из верующих.

Конус вынесли из дацана и сожгли, при этом ламы призывали верующих отворачиваться от огня. После ритуала священнослужители вернулись в храм и продолжили молитву.

Ритуал Дугжууба прошел и во всех крупных дацанах Бурятии, включая Иволгинский дацан в пригороде Улан-Удэ, где расположена резиденция главы Буддийской традиционной Сангхи России - Пандито Хамбо-ламы. Как рассказали в пресс-службе Иволгинского дацана, в 18:00 по местному времени здесь, как и в Забайкалье, начали читать специальный молебен и развели ритуальный костер, сжигание в котором подношения символизирует духовное очищение. Для прихожан, которые заранее дома обтерлись специальными кусочками теста (маленькими, сделанными только из воды и муки), салфетками или кусочками ткани, сооружается меньший по размеру костер, в который бросают принесенное.

Праздник Белого месяца

Дата Сагаалгана, восточного Нового года, каждый год меняется - она рассчитывается по лунному календарю. Чаще всего праздник отмечается в конце зимы - начале весны. В этом году буддисты отпразднуют Новый год 16 февраля, в Забайкальском крае и Бурятии эта дата объявлена выходным днем.

При этом праздник отмечают в течение месяца, который называют Белым. Согласно традиции, он символизирует очищение, новую жизнь. В дни Белого месяца принято ходить в гости и угощать родных и близких молочными продуктами.

К наступающему Сагаалгану готовятся и в других регионах России - в России исповедуют буддизм почти 900 тыс. человек. Буддисты живут большей частью в Калмыкии, Бурятии, Туве, Иркутской области и Забайкальском крае.