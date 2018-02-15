Ваш регион:
Российский инвестиционный форум - 2018
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.02:
$ 57.59
€ 71.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первая гостиница на Камчатке официально получила "три звезды"

В стране
15 февраля, 2:42 UTC+3

В соответствии с федеральным законом с 1 июля 2019 года классификация станет обязательной для средств размещения с номерным фондом более 50 гостиничных номеров

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС. 15 февраля. Гостиница "Петропавловск" первой из всех гостиниц Камчатки получила статус "три звезды" по классификации министерства культуры РФ, сообщили в четверг в пресс-службе краевого правительства.

"Гостиница "Петропавловск" прошла классификацию средств размещения, ей официально присвоен статус "три звезды". Это первая гостиница в Камчатском крае, прошедшая классификацию Министерства культуры РФ", - отмечается в сообщении.
По официальным данным, в крае сейчас работают 124 гостиницы. Всем им в ближайшие годы предстоит пройти соответствующую процедуру.

В соответствии с федеральным законом с 1 июля 2019 года классификация станет обязательной для средств размещения с номерным фондом более 50 гостиничных номеров, с 1 января 2020 года - для гостиниц с номерным фондом более 15 номеров, с 1 января 2021 года - для всех гостиниц.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Камчатский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Будет ли в бюллетене кандидат "против всех"?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Верховный суд рассмотрит иск Собчак об отмене регистрации Путина 16 февраля
2
МОК: беседа Баха с российскими спортсменами на ОИ получилась откровенной
3
Бах на встрече с российскими спортсменами объяснил причины недопуска россиян на ОИ
4
Как новый порядок погашения кредитов поможет уменьшить платежи
5
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
6
НАТО призывает РФ к транспарентности при размещении "Искандеров"
7
Суд в США огласил приговоры россиянам Дринкману и Смилянцу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама