Первая гостиница на Камчатке официально получила "три звезды"

ТАСС. 15 февраля. Гостиница "Петропавловск" первой из всех гостиниц Камчатки получила статус "три звезды" по классификации министерства культуры РФ, сообщили в четверг в пресс-службе краевого правительства.

"Гостиница "Петропавловск" прошла классификацию средств размещения, ей официально присвоен статус "три звезды". Это первая гостиница в Камчатском крае, прошедшая классификацию Министерства культуры РФ", - отмечается в сообщении.

По официальным данным, в крае сейчас работают 124 гостиницы. Всем им в ближайшие годы предстоит пройти соответствующую процедуру.

В соответствии с федеральным законом с 1 июля 2019 года классификация станет обязательной для средств размещения с номерным фондом более 50 гостиничных номеров, с 1 января 2020 года - для гостиниц с номерным фондом более 15 номеров, с 1 января 2021 года - для всех гостиниц.