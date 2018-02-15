Более 5 млрд руб. выделят на строительство соцобъектов в городе Свободный в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 февраля. /ТАСС/. Более 5 млрд рублей на строительство социальных объектов будет выделено городу Свободный Амурской области по решению правительственной комиссии. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Итогом работы губернатора Александра Козлова в Москве стало решение Правительственной комиссии выделить больше 5 млрд рублей на строительство соцобъектов города Свободного. Комплексный план развития города был рассмотрен на площадках ряда федеральных министерств", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в правительстве региона, за прошедший год была проведена большая подготовительная работа: сделана проектно-сметная документация на восемь объектов, в 2018 году будет разработано еще на 29. В планах реконструировать 42 учреждения образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, провести ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, направить средства на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилфонда. Средства будут выделены на решение вопросов по обеспечению Свободного чистой водой.

Средства будут выделены после подписания постановления правительства. Работы по реконструкции Свободного начнутся весной.

Свободный - третий по численности населения город в Амурской области, находится в 150 километрах от Благовещенска. Вблизи города строится Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ), в составе которого будет крупнейший в мире комплекс по переработке гелия, предусмотрено создание Амурского газохимического комплекса. На территории Свободного создана территория опережающего развития - ТОР "Свободный". В 2017 году на Восточном экономическом форуме Владимир Путин заявил о необходимости разработать долгосрочный план социально-экономического развития города, документ амурскими властями был подготовлен и рассчитан до 2025 года.