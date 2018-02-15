К расчистке Магадана привлекут дополнительную технику

ТАСС, 15 февраля. Мэрия Магадана приняла решение привлечь дополнительную технику к расчистке города, где 13 февраля был введен режим ЧС из-за мусора и грязи. Об этом сообщила пресс-служба мэрии областного центра.

"Сегодня одной из приоритетных задач городских коммунальных служб остаются расчистка улично-дорожной сети и санитарное состояние города. 13 февраля в областном центе был введен режим ЧС на муниципальном уровне, что позволило городским властям привлечь стороннюю снегоуборочную технику, заключив договоры на аренду с ее собственниками. Всего будет задействовано 14 единиц - это бульдозеры, самосвалы, фронтальные погрузчики. На привлечение дополнительной техники для расчистки города, согласно постановлению губернатора области, выделено 10 млн рублей", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что в настоящее время полигон твердых коммунальных отходов принимает около тысячи кубометров отходов, что превышает суточную норму в полтора раза. С привлечением техники объем существенно возрастет.

"Коммунальные службы города продолжают работать в круглосуточном режиме. Более 40 спецмашин Городского эксплуатационно-линейного управления дорог занимаются расчисткой улично-дорожной сети. Управляющие компании и ТСЖ занимаются расчисткой крыш домов от снежных скоплений и наледей", - сообщает пресс-служба.

Ситуация с скоплением мусора в городе сложилась из-за серии снежных циклонов, которые господствовали на Колыме в последнее время. В январе в Магадане выпало четыре месячных нормы осадков. Циклоны принесли ряд проблем коммунальным службам не только количеством снега, но и аномальной оттепелью. В связи с этим долгое время был затруднен проезд к контейнерным площадкам.