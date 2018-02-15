На Камчатку прибыл первый специализированный вертолет санитарной авиации

ТАСС. 15 февраля. Первый специализированный вертолет санитарной авиации Ми-8МТВ прибыл на Камчатку и скоро начнет работу. Об том сообщает пресс-служба краевого правительства.

"В целях развития системы оказания экстренной медицинской помощи для Камчатки приобретен первый специализированный вертолет санитарной авиации. Новое воздушное судно уже прибыло в регион и в ближайшее время будет задействовано в выполнении санитарных рейсов Камчатского центра медицины катастроф", - говорится в сообщении.

Новый вертолет МИ-8МТВ может находиться в воздухе до шести часов. Он предназначен для одновременной транспортировки двух пациентов.

"Это радостное событие в системе здравоохранения края. Вертолет обеспечен всем необходимым для проведения лечебно-реанимационных мероприятий. В настоящее время бригады Центра медицины катастроф берут с собой в рейсы переносное оборудование, с новым модулем, конечно, будут созданы совершенно другие условия оказания экстренной медицинской помощи", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения региона Татьяну Лемешко.

Вертолет приобретен в рамках исполнения поручений президента России Владимира Путина. Субсидии на развитие санавиации в 2017 году получили 34 субъекта страны. В 2017 году вертолетами санавиации на Камчатке было выполнено 252 санитарных рейса, из отдаленных сел региона в районные больницы и медучреждения краевого центра эвакуированы более 400 человек, в том числе 124 ребенка, среди которых 26 детей в возрасте до 1 года.